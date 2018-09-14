جهود مكثفة لمواجهة الكوليرا في زيمبابوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تكثيفهما لجهود الاستجابة الطارئة لأشد موجة تفشٍ للكوليرا في زيمبابوي خلال 10 أعوام.

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب المرض إلى 26 شخصا في اختبار لقدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع أزمة كبيرة، ويأتي ذلك في وقت يتبادل فيه مسؤولو البلاد الاتهامات بشأن تلوث المياه وانهيار البنية التحتية.

وأشارت منظمة الصحة إلى أنها توفر أدوات تحتوي على وسائل لتعويض السوائل عبر الفم والأوردة، ومضادات حيوية في ظل اتساع نطاق المرض بوتيرة سريعة في العاصمة هاراري.

وقال الصليب الأحمر في هاراري إنه نشر أكثر من ألف متطوع في مسعى لاحتواء الوباء.

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