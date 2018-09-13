واشنطن تعلن حالة الطوارئ إستعدادا للإعصار فلورنس

أخبار الآن | كرولاينا - الولايات المتحدة (حسام الأحبابي)

تستعد المدن الأمريكية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة لمواجهة إعصار فلورنس الذي إنخفضت قوته الى الفئة الثانية في ولاية كارولاينا , لكن السلطات حذرت من خطورته عن وصوله الى الساحل الشرقي , حيث أعلنت واشنطن حالة الطوارئ.

على الرغم من أن إعلان المركز الأميركي للأعاصير أنّ الإعصار فلورنس الذي إتجه الى الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضاً من قوتّه وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية , إلا أن المركز حذر من أنّ العواصف والأمطار التي سيتسبّب بها الإعصار ستخلّف أضراراً جسيمة.

المركز أكد في أحدث نشرة عن سير الإعصار إن فلورنس سيصطحب معه رياحاً تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة , ومع إقترابه من الساحل الشرقي للولايات المتّحدة يواصل سكان المناطق المهدّدة إستعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.

وكانت السلطات الأمريكية أصدرت أوامر بإجلاء مليون و سبع مئة ألف شخص في كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا , وهذه الولايات الثلاث هي التي كانت مهددة أكثر بالاعصار فلورنس.

وفي السياق نفسه , أعلنت العاصمة الأميركية واشنطن حالة الطوارئ إثر إقتراب الإعصار فلورنس والتي تستمر لمدة 15 يوما , وهي المرة الثانية التي تُعلن فيها حالةُ الطوارئ بسبب إعصار سنوزيلا في يناير عام 2016 عندما غطت عاصفة شتوية العاصمة واشنطن بطبقة كثيفة من الثلج.

في هذه الأثناء أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدور إدارته في مواجهة إعصار "فلورنس" القاتل، في حين شن هجومًا جديدًا على عمدة بلدية سان خوان عاصمة بورتوريكو وقال إنه لا يحظى بالتقدير , مشيراً الى أنه بمرور فترة تزيد على 24 ساعة على إعصار فلورنس، تمت مواجهة الإعصار وإجلاءُ المواطنين والحفاظُ على أرواح كثير منهم.

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