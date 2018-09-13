فوتيل: إيران والإرهاب التهديدان الرئيسيان

أخبار الآن | مدينة الكويت - الكويت (وكالات)

كان قائد القيادة المركزية الأميركية جوزف فوتيل دعا الدول العربية الى الوحدة و رص الصفوف في مواجهة التهديدات الإيرانية والجماعات الإرهابية.

وقال فوتيل خلال قمة عسكرية في الكويت تجمع بين القادة العسكريين لجيوش دول الخليج والأردن ومصر إن هناك نوعين من التهديدات الأمنية المتواصلة في هذه المنطقة هم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة.

وأكد فوتيل "أنه من الملح القيام بتعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشتركة" داعيا إلى "الترفع عن كافة الجوانب الأخرى".

ونهاية تموز/يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن بلاده تدرس مقترحات أميركية لاقامة تحالف إستراتيجي في الشرق الاوسط بهدف التصدي للنفوذ الايراني في المنطقة.

وكان السلوك الإيراني في الشرق الأوسط ودعم طهران لميليشيات تزعزع الاستقرار في المنطقة من بين أهم الأسباب التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها دفعت بإنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما و الدول الخمس الكبرى مع إيران سنة 2015 الماضية.

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