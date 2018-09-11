هجمات 11 سبتمبر.. لقطات صعبة يصعب نسيانها (صور)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

بعد 17 عاما من هجمات مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون، أو ما يعرف بأحداث 11 سبتمبر التي تبنتها القاعدة، ما تزال هناك بعض المشاهد القاسية التي يصعب النظر إليها حتى اليوم، فمع ذكرى هذه الأحداث، تتراءى في أذهان الجميع صور الطائرات التي ارتطمت ببرجي مركز التجارة العالمي، وما نتج عنها من مشاهد قاسية..

وخلال تنفيذ الهجوم، تم تحويل وجهة أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، نجحت في ذلك ثلاث منها، ضربت وزارة الدفاع الأمريكية وبرجي التجارة بمنهاتن. وسقط نتيجة تلك العمليات قرابة 3000 قتيل، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

الجدير بالذكر أن البرجان كانا يقعان في مانهاتن. وقد استكمل بناؤهما عام 1973 وبقيا لفترة وجيزة أطول برجين في العالم، لكنها بقيا أطول برجين في مدينة نيويورك حتى صباح الـ 11 من سبتمبر، وكانا يجذبان يوميا قرابة 70 ألف زائر وسائح، وأدت الهجمات إلى إنشاء الحكومة الأمريكية لوزارة الأمن الداخلي التي أوكل إليها عدد كبير من المهمات الأمنية ومن ضمنها اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع هجمات إرهابية..

مصدر الصور (AFP)

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