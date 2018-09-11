نيويورك تحيي الذكرى الـ17 لهجمات 11 سبتمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



احتشد آلاف الأشخاص اليوم في محيط مركز التجارة العالمي في نيويورك لإحياء الذكرى السنوية الـ17 لهجمات 11 سبتمبر 2001.

وخيمت مشاعر الحزن على مدينة نيويورك في احتفال مؤثر حضرته عائلات الضحايا عبر قراءة أسماء نحو 3000 شخص لقوا حتفهم في هجمات ذلك اليوم ، وبعد دقائق من بدء الفعالية، وقف الحضور دقيقة صمت للتذكير باللحظة التي ضربت فيها الطائرة الأولى برج التجارة العالمي.

وكان مقرراً الوقوف ست مرات حداداً على مدار الفعالية لإحياء أيضا ذكرى اصطدام الطائرة الثانية في مركز التجارة العالمي، والاصطدام الثالث الذي ضرب مبنى وزارة الدفاع البنتاغون، في واشنطن بينما كان من المفترض أن تصطدم الطائرة الرابعة بالبيت الابيض، لكنها تحطمت قبل وصولها للهدف في بنسلفانيا، ولحظة انهيار البرجين.



وحضر الحدث بجانب عائلات الضحايا، عدد من ممثلي السلطات بينهم عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، وحاكم الولاية أندرو كومو.

ونُكست الأعلام في المدينة ودقت كنائس أجراسها لحظة الوقوف الصامتة لإحياء ذكرى الهجمات

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