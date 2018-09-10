الصومال: انفجار في مقديشو أعقبه إطلاق نار

... 12 قتيلا على الأقل في هجوم على فندق في مقديشو قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم شنته الشباب الصومالية قرب فندق سيل ، حيث هز انفجاران قويان العاصمة مقديشو مساء الجمعة وتبعها اطلاق نار.

... الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن مهاجمة قصر الرئاسة تعرض القصر الرئاسي في الصومال إلى هجوم بسيارة مفخخة انفجرت في بوابة القصر ، وتبع ذلك إطلاق نيران كثيف

... فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قواتها من الفضاء قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن روسيا حاولت اعتراض الاتصالات التي يبثها قمر فرنسي إيطالي مشترك يستخدمه جيشا البلدين لتأمين الاتصالات