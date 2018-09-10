الصومال: انفجار في مقديشو أعقبه إطلاق نار
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
أفادت وكالة رويترز عن دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو تبعه إطلاق نار كثيف
للمزيد:
مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
أفادت وكالة رويترز عن دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو تبعه إطلاق نار كثيف
للمزيد:
مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو
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