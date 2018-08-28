فرنسا تعلن قتل قيادي بارز في داعش في مالي

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أ ف ب)

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، عن قتل القيادي في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى محمد أغ المنير، وأحد حراسه ومدنيان، في عملية شنها الجيش الفرنسي، الأحد، في منطقة ميناكا شمالي مالي.

وقالت رئاسة الأركان في بيان إن القوات التي انتشرت على الأرض بعد الضربة الجوية لاحظت قتل محمد أغ المنير وأحد حراسه القريبين، كما تبين لهم أيضا أن مدنيين هما امرأة وفتى لقوا حتفهم، وإصابة أحد عناصر التنظيم ومدنيين اثنين آخرين.

وقد تولت الفرق الطبية التابعة للجيش الفرنسي المنتشرة في المكان، أمر الجرحى، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعربت رئاسة الأركان عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين، وقدمت تعازيها إلى عائلتي القتيلين، لافتة الى إجراء تحقيق لتحديد كيفية قتل المدنيين في هذه الضربة.

وأكدت أن "المعايير الفرنسية لإطلاق النار حازمة جدا، وتهدف إلى تجنب سقوط مدنيين، (...)، التحضير لأي مهمة يسبقه جمع وتحليل أكبر قدر من المعلومات بهدف الحد من مستوى خطر العمليات".

وتابعت: "لو كان قد تبين وجود مدنيين على مقربة من الهدف لأدى ذلك إلى إلغاء المهمة".

وشملت العملية التي بدأت ليلا ضربة جوية نفذتها مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" استهدفت موقع التنظيم، أعقبها تحرك بري للسيطرة على الموقع.

وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى موجود على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو ويقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.





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