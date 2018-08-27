الأمم المتحدة: جيش ميانمار ارتكب جرائم إبادة جماعية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال تقرير نهائي لمحققين بالأمم المتحدة، إن جيش ميانمار قَتَلَ واغتصب مسلمين من الروهينغا بِنِيَةِ الإبادة الجماعية، مطالبا بملاحقة قائد جيش ميانمار قضائياً . هذه الخطوة تأتي بعد أن فرضت واشنطن عقوباتٍ على قادةٍ عسكريين في ميانمار، على خلفية التطهير العرقي للروهينغا، منتصفَ الشهر الجاري.

وقال المحققون التابعون للأمم المتحدة إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية"، وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش و5 جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

وتأتي الخطوة الأممية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على قادة عسكريين في ميانمار على خلفية التطهير العرقي للروهينجا، منتصف الشهر الجاري.

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