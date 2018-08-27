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واشنطن: العقوبات على موسكو دخلت حيز التنفيذ اليوم

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (وكالات)

قال المتحدث باسم وزارةِ الخارجية الأمريكية إن العقوبات المرتبطة بالسلاح الكيميائي ضد روسيا، دخلت حيز التنفيذ بدءا من اليوم. المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت إن الموجةَ الجديدة من العقوبات ستؤدي إلى زيادة التوتر، مشيرةً إلى أن استخدام السلطات الأمريكية أداة العقوبات ضد الدول الأخرى أصبح روتينيا.

أضاف كابلان: "العقوابات التى تم الإعلان عنها سابقا، ضد روسيا المرتبطة بالسلاح الكيميائي، ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 27 أغسطس، ووزارة الخارجية الأمريكية، تقر بأن روسيا الاتحادية قد استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقوانين الدولية ضد مواطنيها".

كانت وزارة الخارجية الروسية، أكدت أن فرض الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة على روسيا فى 27 أغسطس لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.

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