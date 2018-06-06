بالفيديو... مطاردة رجل سرق حاملة جنود مدرعة في شوارع فرجينيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

سرق رجل في أمريكا سيارة مدرعة تابعة للحرس الوطني في ولاية فيرجينيا، وانطلق بها مسرعا.

لكن الشرطة تمكنت من إيقافه في شوارع مدينة "ريتشموند" الأمريكية بعد مطاردة أثارت دهشة الكثيرين على مواقع التواصل الإجتماعي في البلاد.

وأوضحت السلطات أن الرجل تمكن من سرقة المدرعة من قاعدة "فورت بيكيت" العسكرية في مقاطعة نوتواي بولاية فيرجينيا.

وقالت شرطة الولاية أن المدرعة لم تكن مزودة باية أسلحة، وأوقفها السارق بأحد شواعد المدينة.

الرجل معتقل ويتم التحقيق معه ولم تعرف بالتحديد دوافعه من وراء ذلك.

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