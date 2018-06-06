عندما يصبح الرياضي وسيطا دبلوماسيا.. رودمان بين ترامب وكيم

أخبار الآن | دبي – الإمارا ت العربية المتحدة

نقلت صحيفة New York Post عن مصدر مطلع، أن لاعب كرة السلة الأمريكي دينيس رودمان، يعتزم التواجد في ستغافورة أثناء انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونغ أون.

وأفاد المصدر، أن رودمان يعمل على تقديم المساعدة في المفاوضات السياسية التي ستجمع صديقه كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي، كما أنه سيصل إلى سنغافورة في 11 حزيران/ يونيو، أي قبل يوم من انعقاد القمة.

وأعلن المصدر أنه: " في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية المعقدة، تفضل الدول الاستعانة بسفراء للنوايا الحسنة.. سواء راق لكم ذلك أم لا، دينيس رودمان مؤهل لهذه المهمة".

في المقابل، غرَد ترامب على صفتحه على توتير ناعتاً عمل رودمان "بالوهمي" وعبر عن استيائه لما أعلنه اللاعب الشهير قائلاً: "كان دينيس رودمان إما مخموراً أو متعاطياً (وهمياً) عندما قال إنني أرغب في الذهاب إلى كوريا الشمالية معه. سعيد أني طردته من أبرنتايس!"

يذكر أن لاعب كرة السلة الشهيردنيس رودمان، زار كوريا الشمالية عدة مرات والتقى بالزعيم كيم جونغ أون، كما شارك في مباراة جمعت الأعضاء القدامى للدوري الأمريكي للمحترفين مع منتخب كوريا الشمالية، وقام دونالد ترامب بطرده من فريق NBA بعد أن أخطأ الآخر بكتابة اسم زوجته ميلانيا ترامب.

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