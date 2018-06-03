فضيحة جنسية في طهران تطلق العنان لحملة "مي تو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بدأ الإيرانيون الذين تعرضوا للتحرش الجنسي خلال طفولتهم بالتحدث عن تجاربهم مع استخدام هاشتاق #MeToo بعد فضيحة جنسية في احدى مدارس العاصمة الإيرانية طهران اثارت غضبا عارما في المجتمع الايراني.

وأعلن المرشد الأعلى في إيران أية الله علي خامنئي ليلة الثلاثاء بأنه أصدر تعليمات للقضاة بإصدار أقسى العقوبات المحتملة في حال إدانة مشرف مدرسة بتهمة اغتصاب أو الإعتداء جنسيا على 16 طفلاً على الاقل في مدرسة غربي العاصمة الإيرانية طهران. أثارت الفضيحة غضباً عارماً حول استجابة المدرسة للقضية، وأثارت جدلاً حول كيفية التعامل مع الاعتداء الجنسي في إيران، حيث نادرًا ما يناقش هذا الموضوع بشكل علني.

وبحلول مساء الأربعاء، كان مئات الرجال والنساء الإيرانيين يستخدمون هاشتاق #MeToo للحديث عن تجاربهم مع الإعتداء الجنسي خلال طفولتهم، حيث قال بعضهم أنهم أبقوا هذه التجارب سراً لسنوات طويلة.

أما بعض مؤيدي السياسة المحافظة المتشددة في إيران فقد ربطوا هذه الإعتداءات الجنسية بالملابس الغير محتشمة، وقاموا بتوجيه انتقادات للنساء الإيرانيات اللواتي يرغبن في تغيير قوانين الحجاب الإلزامي الذي تم إصلاحه.

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