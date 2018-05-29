تحرش في مدارس إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات )

اعتقل أحد مدرسي السنة الأولى في مدرسة ثانوية خاصة في طهران بتهمة التحرش الجنسي بمجموعة من الطلاب ، والجاني هو شيخ محيي الدين شيرازي

نشطاء حقوقيون قلقون من أن علاقاته قد تتدخل في حكمه العادل وتمنع محاسباته ، وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رجل يشرح عن جرائمه بينما كان على الجدار الخلفي صورة لخامينائي ، الزعيم السابق لإيران.



وحذرت تقارير صادرة عن جهات إيرانية من ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية، التي يتعرض لها طلاب المدارس في البلاد بشكل مطرد مع تفشي الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه دولة الملالي، والمنذر بمجاعة قريبة، وخروج ثورة شعبية على حكومة روحاني، وخامنئي.

وأكدت التقارير تزايد ظاهرة الاعتداءات الجنسية والجسدية على الطلاب في المدارس الإيرانية، من قبل منسوبي المدارس المعلّمين.

المتخصص في الشؤون القانونية هادي شريعتي، أوضح أنه قُدّمَت 14 شكوى من أولياء الأمور ضدّ المعلمين خلال هذا العام، لاعتدائهم على أبنائهم، وتبين من خلال التحقيقات أن أربعة طلاب اعتدى عليهم معلّموهم جنسيًّا.

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