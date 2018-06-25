ترامب يدعو لترحيل المهاجرين من دون إجراءات قضائية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية يجب إعادتهم على الفور من حيث أتوا ودون أي إجراءات قضائية، مشبها إياهم بالغزاة الذين يسعون "لاقتحام" البلاد.

وكتب ترامب على تويتر "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا.



عندما يدخل أحدهم يتعين علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون (الحاجة لمثوله أمام) قضاة أو (رفع) دعاوى قضائية بالمحاكم".

وأضاف "لا يمكننا قبول جميع من يحاولون اقتحام بلدنا. مع الحدود القوية لا توجد جرائم".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يدعو لتوسيع نطاق القانون الحالي الذي يسمح بالترحيل السريع للمهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الأمريكية، وهي سياسة تتبعها إدارته منذ توليه السلطة. ولم يفرق ترامب بين المهاجرين غير الشرعيين وأولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة طلبا للجوء.

ولم يرد البيت الأبيض على مكالمة هاتفية لطلب التوضيح.

ويسمح القانون الأميركي بالترحيل السريع للمهاجر إذا ألقي القبض عليه في نطاق 160 كيلومترا من الحدود وخلال أقل من 14 يوما من دخوله البلاد. أما طالبو اللجوء فيتعين منحهم فرصة لسماع مبررات طلبهم.

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