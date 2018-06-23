خامنئي نسف فرص إيران بالخروج من قائمة الدول الممولة للإرهاب

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

تزامنا مع انعقاد اجتماع (فاتف) في باريس، الذي يبدأ في 24 يونيو / حزيران.. خرج المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بتصريح نسف فيه أي محاولة لبلاده للخروج من القائمة السوداء للدول التي لا تضع قيودا على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



حيث عارض خامنئي انضمام إيران إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وحضّ أعضاء مجلس الشورى على المصادقة على تشريع من إعدادهم في هذا الصدد، وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أن الأمل أمام طهران للخروج من القائمة السوداء يتمثل في تطبيق جميع الإجراءات الواردة بخطة عمل عام 2016 التي أعدتها ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ (فاتف)، وتتضمن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، التي دخلت حيز النفاذ عام 2002 وحصلت على 132 توقيعًا ومشاركة 188 طرفا.



وكان المجلس جمّد الأسبوع الماضي لشهرين، نقاشاً حول الانضمام إلى المعاهدة، بعدما حذر نواب محافظون من أن إقرار تشريع لالتزام معايير قوة مهمات العمل المالية الدولية قد يعرقل دعماً مالياً تقدّمه طهران لحلفاء إقليميين، بينهم حزب الله وحماس المدرجان على اللائحة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، وتشدد الشركات الأجنبية على أهمية التزام معايير المعاهدة لكي تزيد استثماراتها في إيران، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي..

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