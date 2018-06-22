ترامب: عملية نزع النووي الكوري الشمالي بدأت بالفعل

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن كوريا الشمالية تفجر أربعة من أكبر مواقعها للتجارب، وأن عملية "نزع كامل للأسلحة النووية بدأت بالفعل".

وقال ترامب في اجتماع لإدارته بالبيت الأبيض: "لقد توقفوا بالفعل عن إطلاق الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، إنهم يدمرون موقعهم لاختبار المحركات، إنهم يفجرونه، لقد فجروا بالفعل واحداً من أكبر مواقعهم للإطلاق، وفي حقيقة الأمر أربعة من أكبر مواقعهم للإطلاق".

وأضاف ترامب "والأمر المهم هو أنه سيكون هناك نزع كامل للأسلحة النووية وهو ما بدأ بالفعل".

وسئل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عما إذا كانت كوريا الشمالية فعلت شيئا صوب نزع الأسلحة النووية منذ قمة تاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو حزيران، فقال للصحفيين «لا.. لست على دراية بذلك. أعني بوضوح أنها بداية العملية. المفاوضات المفصلة لم تبدأ بعد. لا أتوقع ذلك في هذه المرحلة».

وأبلغ ترامب الصحفيين بعد قمة 12 يونيو حزيران بأن كيم تعهد بتفكيك أحد منشآته الصاروخية. ويقود الرئيس الأمريكي مسعى دوليا للضغط على كوريا الشمالية كي تتخلى عن تطوير صواريخ نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول أمريكي أن الموقع الذي أشار إليه ترامب هو موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وهو منشأة كبرى في الجزء الغربي من البلاد يستخدم لاختبار محركات الصواريخ الطويلة المدى.

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