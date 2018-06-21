ترامب يتراجع عن قرار فصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مرسوماً هدفه إنهاء فصل الأطفال عن أهاليهم لدى توقيفهم وهم يحاولون عبور الحدود بطريقة غير قانونية، متراجعاً عن سياسة عدم التهاون مع طالبي اللجوء بعد موجة من الاستنكار.

وقال ترامب خلال توقيع المرسوم "الأمر يتعلق بإبقاء العائلات معاً. لم أشعر بالارتياح لمشهد العائلات التي فصلت عن بعضها".

وسبق أن أصر ترامب على أنه لا يملك فعل شيء بشأن سياسة فصل الأطفال.

وقبل توقيع الأمر قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن سياسة عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين قائمة كما هي.

وكان الرئيس الأميركي قال يوم الاثنين إنه لن يسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى "مخيم للمهاجرين".

ويقول أطباء إن فصل الأطفال عن ذويهم يمكن أن يصيبهم بصدمة مزمنة.

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