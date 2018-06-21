روحاني: شعب إيران لن يستسلم للضغوط الأمريكية

اخبار الآن | طهران - إيران (صحف)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب الإيراني لن يستسلم للضغوط الأميركية وذلك في الوقت الذي تعيد فيه واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن روحاني قوله "الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا في مواجهة مؤامرات وضغوط الحكومة الأميركية".

وفاز روحاني بولاية جديدة في انتخابات العام الماضي فيما يرجع بالأساس إلى وعده بتحسين الاقتصاد بعد الاتفاق التاريخي مع القوى الكبرى الذي أدى إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في مقابل تقليص برنامجها النووي، لكن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق يهدد بتقويضه، وتكافح بقية الدولة الموقعة عليه- روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- للحفاظ عليه، وعرضت الخطوة الأميركية روحاني لانتقادات من المتشددين الذين يعارضون منذ فترة طويلة أي تقارب مع الحكومات أو الشركات الغربية..

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