روحاني: الثورة سيحكم عليها من سلوك النظام تجاه شعبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إنتقد الرئيس الايراني حسن روحاني بشكل ضمني الشرطة الدينية بعد إنتشار تسجيل مصور يُظهر مواجهة عنيفة مع إمرأة متهمَة بانتهاك قواعد اللباس المحتشم في البلاد ، و قال إن أسلوب العنف لن ينجح بنشر الفضيلة.



كما إنتقد روحاني في خطاب له اليوم السبت حظر بعض مواقع التواصل الإجتماعي ومنع الناس من الإنتقاد والإطلاع على المعلومات , محذراً من أن الثورة الإيرانية الإسلامية سيُحكـَم عليها بنهاية الأمر من سلوك النظام تجاه شعبه.

و إنتشر تسجيل بهواتف ذكية على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية يظهر شرطية من الشرطة الدينية وهي تنهال بالضرب على امرأة لم يكن حجابها يغطي شعرها بما يكفي.



و أثار التسجيل غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وعدت وزارة الداخلية باجراء تحقيق لكنها ألمحت أيضا إلى أن المرأة ربما أثارت الاستفزاز بعد توجيهها شتائم للشرطة.



ولم يشر روحاني مباشرة إلى الواقعة لكنه إستخدمها على ما يبدو لإنتقاد محاولات للتضييق على شبكات التواصل الاجتماعي.



وقال إن الهواتف النقالة طريقة لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة لا أعرف لماذا لا يحب بعض الاشخاص الهواتف النقالة أو شبكات التواصل الاجتماعي , هم لا يحبون أن يكون الناس مطلعين , يعتقدون أنه إذا كان الناس في جهل تام يمكنهم أن يناموا بشكل أفضل" , "الاطلاع على المعلومات حق للناس ... الانتقاد حق للناس ... دعوا الناس يعيشون حياتهم".

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