عارضة أزياء بريطانية تكشف كيف حاول داعش استدراجها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت عارضة الأزياء البريطانية كيمبرلي مينرز (29 عاما)، عن كيفية قيام داعش باستدراجها عبر فيسبوك وتهيئتها للانتقال إلى سوريا.

حيث بدأ الأمر بمشاركة مينرز لصور ومقاطع فيديو للهجمات على سوريا، لتبين للناس ما يجري للعالم ما يجري هناك، فبدأت بتلقي الكثير من طلبات الصداقة من أشخاص في سوريا عقب تضامنها مع السوريين. وتلقت اتصالا من جنيد حسين، الذي يعتبر أشهر قرصان إلكتروني لدى التنظيم، وتم اغتياله عام 2015. وبدأ يناقش معها الحرب في سوريا.

وقالت مينرز إنها كانت وحيدة بعد أن عانت من الإجهاض وانفصلت عن خطيبها، وهو ما سهل عملية استدراجها.

ومع نهاية عام 2015، كانت الشرطة البريطانية على علم بنشاطاتها على الإنترنت وزارتها في المنزل، ثم حضرت مينرز دورة تدريبية في مكافحة الإرهاب وتمت مراقبتها أسبوعيا.

لكن مينرز انسحبت من الدورة، وأخبرها حسين، الذي كان في البداية يتواصل معها عبر فيسبوك، أن تفتح حسابا في تلغرام، وهي خدمة للرسائل المشفرة.

وأضافت أن حسين دعاها إلى تركيا، حيث قال إنه سيقابلها ويأخذها إلى سوريا، وبعد وقت قصير اكتشفت الشرطة أمرها واعتقلتها.

وقالت مينرز، التي أفرجت عنها الشرطة بكفالة مالية، إنها كانت في طريقها لتكون "الأرملة البيضاء الثانية"، وتتبع خطى الأم البريطانية سالي آن جونز، التي دفعت حياتها ثمنا للانضمام لداعش.

مصدر الصورة: Daily Mail

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