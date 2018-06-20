التحالف الدولي يعلن مقتل مسؤول النفط والغاز في داعش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقتل المسؤول عن بيع النفط والغاز في تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وذكر التحالف، في بيان، أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبوخطاب العراقي و3 أعضاء آخرين في التنظيم، مايو الماضي، في وادي نهر الفرات الأوسط.

وأوضح أن العراقي كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية، مؤكدًا أنه بمقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تمويل عملياته في العراق وسوريا.

وفي سوريا، يستخدم التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوة الجوية وقوات خاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لفصائل كردية وعربية مسلحة، في معركتها ضد تنظيم داعش.

وحررت قوات سوريا الديمقراطية أراضي من التنظيم في شمال وشرق سوريا العام الماضي، بما في ذلك الرقة المعقل الرئيسي للمتشددين في سوريا.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تقاتل داعش في بعض المناطق الصحراوية شرقي نهر الفرات.

إقرأ أيضاً:

داعش يختطف 6 مدنيين غربي الأنبار