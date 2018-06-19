داعش يختطف 6 مدنيين غربي الأنبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار العراقية بأن تنظيم داعش اختطف 6 من أصحابِ معاملَ إنشائية غربي قضاء الرطبة غربي المحافظة.

وقال المصدر إن 6 من من أصحاب المعامل ذهبوا لتفقد معاملهم، بالرغم من تحذير القوات الأمنية لهم بعدم استقرار تلك المنطقة.

ويذكر أن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على مدن الأنبار، بعد إعلان تحريرها من داعش، نهاية 2017،

بينما ما تزال جيوب للتنظيم في صحراء الأنبار الغربية الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية، والتي غالباً ما ينفذ من خلالها عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين.

وأكد المصدر الأمنى على أن "القوات الأمنية العراقية تجرى الآن عمليات تمشيط وبحث واسعة عن المختطفين لإطلاق سراحهم وتحريرهم من أيدى التنظيم .

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