جونغ أون يزور الصين عقب القمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثلاثاء زيارة للصين تستمر يومين، بعد أسبوع على قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية في نبأ مقتضب عن الزيارة ومدتها دون ذكر أية تفاصيل أخرى. وهذه ثالث زيارة يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي للصين. ففي نهاية آذار/مارس قصد بكين في أول رحلة له إلى الخارج منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 2011، ثم في أيار/مايو زار مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين.

وأجرى خلال زيارته الأولى محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أول لقاء يعقد بينهما منذ تسلم كلاهما زمام الحكم في مطلع العقد.

وهذه هي المرة الأولى التي تفيد فيها وسائل الإعلام الصينية عن زيارة لكيم أثناء وجوده في البلاد، بعدما انتظرت في المرتين السابقتين عودته إلى كوريا الشمالية للإعلان عن زيارته.

ويسعى كيم للحصول على تليين للعقوبات الاقتصادية لقاء وعوده بالتخلي عن الأسلحة النووية، ويأمل الحصول على دعم الصين لمساعيه.

يذكر أن بكين عرضت العام الماضي تعليق البرنامج النووي الكوري الشمالي لقاء وقف المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول، وهو تنازل قدمه ترامب في نهاية المطاف الأسبوع الماضي، مضيفا حتى أن القوات الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية قد تنسحب مستقبلا.

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