الكوريتان تدرسان تشكيل فرق موحدة لدورة الألعاب الآسيوية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (أ ف ب)



تناقش الكوريتان الاثنين تشكيل فرق موحدة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في اندونيسيا في مسعى لدعم الجهود الدبلوماسية المتزايدة في شبه الجزيرة التي بدأت منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية.



وسيناقش المسؤولون كذلك تفاصيل مباراة كرة سلة بفريق واحد، وهو أمر اقترحه كيم خلال قمته مع مون.

واتفق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان خلال قمتهما التاريخية التي عقداها في نيسان/ابريل على المشاركة بشكل موحد في "المناسبات الرياضية الدولية على غرار دورة الألعاب الآسيوية 2018".

وقال رئيس الوفد الكوري الجنوبي جيون شونغ-ريول إن جدول أعمال اجتماع الاثنين يتضمن مناقشة تنظيم مسيرة مشتركة وتشكيل فرق موحدة للألعاب الآسيوية التي ستجري في جاكارتا من 18 آب/اغسطس وحتى 2 ايلول/سبتمبر.



وقال جيون قبيل الاجتماع "كما شهدنا في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، يدرك الجميع أن الرياضة أطلقت المصالحة بين الجنوب والشمال" في شبه الجزيرة الكورية.



وشكلت الكوريتان أول فريق أولمبي موحد لهما على الإطلاق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 كان عبارة عن فريق نسائي مشترك للعبة هوكي الجليد.



وأثارت فكرة تشكيل فريق مشترك في أولمبياد بيونغ تشانغ انتقادات في الشطر الجنوبي حيث اعتبر البعض أن سيول تحرم لاعبيها من فرصة المشاركة في الألومبياد.



لكن مشهد لاعبين من الكوريتين يرتدون نفس القمصان أثار ردود فعل عاطفية في أوساط الجماهير في وقت ازدادت شعبية الفريق رغم هزيمته في جميع المباريات.



وبدأ التقارب بين الكوريتين في وقت سابق من العام الجاري عندما قرر كيم إرسال لاعبين ومشجعات وشقيقته كمبعوثة إلى أوليمبياد بيونغ تشانغ.



وتسارعت الجهود الدبلوماسية مذاك ما أفضى إلى قمة تاريخية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة الأسبوع الماضي.

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