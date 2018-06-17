وقف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وكالةُ يونهاب للأنباء الأحد 17 من شهر حزيران/ يونيو، إن كوريا الجنوبية والولاياتِ المتحدة الأمريكية تعتزمانِ إعلانِ تعليق المناوراتِ العسكرية الكبرى هذا الأسبوع شريطةَ استئنافها إذا لم تفِ كوريا الشمالية بتعهدها نزع السلاح النووي.

وقال مصدرُ حكومي في كوريا الجنوبية، إن التعليقَ سيؤثرُ على المناوراتِ المشتركة الكبرى فحسب دون التأثير على التدريباتِ العسكرية الروتينية.

هذا وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين في سول وواشنطن عندما تعهد بإنهاء المناورات العسكرية بعد لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وقالت القوات الأمريكية في كوريا فور هذا الإعلان إنها لم تتلق أي توجيهات بشأن وقف أي تدريبات وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية إنهم يحاولون تحديد التدريبات التي قصدها ترامب في تصريحاته.

إلا ان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قال يوم الخميس في إشارة إلى أن سول منفتحة على تعليق التدريبات، إن حكومته ستحتاج لأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بوضع ضغوط عسكرية على كوريا الشمالية إذا ما كانت صادقة بشأن نزع السلاح النووي.

وذكر مكتب مون في بيان في ذلك الوقت أن الرئيس قال إن بلاده ستبحث بحرص أمر التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وإنه طلب من مسؤوليه التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الأمر.

وذكرت وكالة يونهاب يوم الأحد أن مسؤولين من كوريا الجنوبية طلبوا من نظرائهم في كوريا الشمالية خلال محادثات عسكرية بين الكوريتين إبعاد المدفعية لمسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا عن خط ترسيم الحدود العسكري شديد التحصين الذي يفصل الدولتين. لكن الوكالة أضافت أن وزارة الدفاع في الجنوب نفت تقدمها بمثل هذا الطلب.

وجاءت المحادثات، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد وعقدت في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح، بعد قمة بين الكوريتين في ابريل وافق خلالها قائدا البلدين على تهدئة التوتر ووقف "كل الأعمال العدائية". وقال مسؤولون إن الكوريتين لم تتوصلا لأي اتفاق ملموس خلال تلك المحادثات.

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