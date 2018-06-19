اليونسيف تطالب أمريكا باتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" من أن الأطفال المهاجرين ربما يعانون من ضرر دائم بسبب فصلهم عن ذويهم عند الحدود الأمريكية.

وانضمت إلى عدد من المسؤولين الأممين الذين انتقدوا إدارة الرئيس الأمريكي بسبب فصل 2000 طفل مهاجر عن ذويهم.

ويذكر أنه فى الفترة الممتدة بين 5 مايو و9 يونيو الجارى، فصلت الولايات المتحدة نحو 2342 قاصرا عن أهاليهم أو أقاربهم البالغين، أى ما يعادل نحو أكثر من 66 قاصرا

وتعيش عائلات من المهاجرين، هرب معظمها من العنف المزمن فى أمريكا الوسطى، وقد تفرق أفرادها منذ أكتوبر 2017 فى الولايات المتحدة، إلا أن وتيرة الفصل تسارعت بشكل واضح منذ مطلع مايو الماضي،

بعدما أعلن وزير العدل جيف سيشنز، أن كل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة سيتم توقيفهم سواء أكانوا برفقة قاصرين أم لا،

مشيرا إلى أنه بسبب عدم إمكانية إرسال الأطفال إلى السجن الذى يتم توقيف أهلهم فيه، فإن هذا الأمر يؤدى إلى فصل الأطفال عن ذويهم.

اقرأ أيضا:

أمريكا تفصل 2000 طفل عن أهلهم لدخولهم البلد بطريقة غير شرعية