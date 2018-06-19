ألمانيا.. ميركل تعتزم قبول مهلة 14 يوما لحل مشكلة اللاجئين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبول مهلة 14 يوما حددها وزير الداخلية، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست زيهوفر، لإيجاد حل أوروبي لمشكلة الهجرة غير الشرعية.



ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن مصدرا مقربا من الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه ميركل، أنها تعتزم قبول مهلة الأسبوعين التي حددها زيهوفر، لحسم الخلاف حول الهجرة. غير أن مريكيل كانت ترفض ذلك خشية أن يتسبب تفرد ألمانيا في موقفها بإشاعة الفوضى ويقضي على أي فرص لإيجاد حل أوروبي بالتفاوض وإحلال نظام إيواء بالتقاسم بين الدول الأعضاء.

وقالت في نهاية الأسبوع الماضي "إنه تحد أوروبي يتطلب ردا أوروبيا" محذرة بأن "تماسك أوروبا" على المحك. إلا أن ما يزيد الضغط على المستشارة الألمانية، تدني شعبيتها في البلاد بموازاة تقدم مواقف أقصى اليمين في استطلاعات الرأي.

ومنذ عدة أسابيع تشهد ألمانيا خلافات حول سبل التعامل مع المهاجرين غير الشرعيينن، ويذكر أن زيهوفر يصر على ضرورة إغلاق حدود البلاد أمام جميع المهاجرين الذي يصلون من الآن فصاعدا إلى ألمانيا بعد تسجيلهم في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، هي في غالب الأحيان إيطاليا أو اليونان، ما سيشمل عمليا جميع طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا تقريبا.

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