فايروس يصيب أجهزة في كوريا الجنوبية بسبب قمة ترامب وكيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت شركة سيسكو سيستمز الأمريكية للأبحاث أن رسائل عبر البريد الالكتروني تضمنت مرفقا يحتوي على فيروس انتشرت في كوريا الجنوبية باستخدام اجتماع القمة بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة كشكل من أشكال الطعم للمستخدمين.

وتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على ملف مرفق حمل عنوان مترجم باللغة الانجليزية "آفاق وتحضيرات لقمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية" ، إلى حسابات Naver Mail لشركة Naver Corp ، وهي أكبر شركة مشغل خدمة للبريد الالكتروني في كوريا الجنوبية.

وعند فتح الملف يتم تحميل ملف بإمكان استخدامه للتحكم عن بعد يسمى "NavRAT" ، والتي يمكن تنفيذ إجراءات مختلفة على جهاز الحاسوب الشخصي الذي حمل عليه الملف، بما في ذلك تنفيذ الأوامر.

وقال مصدر أيضا أن البرمجيات الخبيثة لديها قدرات تسجيل صوتي يمكن أن تسبب مشاكل أمنية خطيرة.

ويأتي استخدام القمة كوسيلة لنشر الفيروس ، حيث يوجد اهتمام كبير في كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتحضيرات للقمة المنتظرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي من المقرر عقدها في سنغافورة في 12 يونيو الجاري لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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