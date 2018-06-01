ترامب: القمة مع كوريا الشمالية ستعقد في ميعادها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ستعقد كما كان مخططا لها في 12 يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.

واضاف ترامب أن التعامل مع كوريا الشمالية "سيشكل مسارا ناجحا" في نهاية المطاف على حد قوله. وتابع ان رسالة كيم التي سلمها الموفد كيم يونغ شول "لطيفة جدا" و"مثيرة جدا للاهتمام" دون ان يكشف عن محتواها.

وأشار ترامب إلى "اعتقاده بأن المحادثات مع كوريا الشمالية ستكون مسارا طويلا"، قائلا: "لم أقل إن الأمر سيحل في اجتماع واحد، وإنما ستبدأ عملية متواصلة"، مضيفا أنها "في النهاية ستكون عملية ناجحة مع كوريا الشمالية".

وفيما يتعلق بملف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، أعلن ترامب أنه "لن يتم فرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية".

وأضاف: "أتطلع إلى اليوم الذي سأتمكن فيه من رفع العقوبات عن كوريا الشمالية".

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن قمته مع الزعيم الكوري الشمالي ستجري في موعدها في 12 من الشهر الجاري في سنغافورة

كما اكد ترامب عزم كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووي متوقعا أن تكون المفاوضات مع بيونغ يانغ عملية ناجحة.

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