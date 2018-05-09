بكين وطوكيو وسول تؤيد سلاماً دائماً في شبه جزيرة كوريا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت الصين واليابان وكوريا الجنوبية الى نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية , كما أيدت الإعلان المشترك الذي اصدرته الكوريتان خلال قمتهما التاريخية في 27 نيسان/أبريل الماضي.



وأكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في مؤتمر صحافي مشترك بعد إجتماع ثلاثي عُقد في طوكيو إن الدول الثلاثة إتفقت أيضاً على إحلال سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين بإعتبارها أمور أساسية.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كوريا الشمالية الى القيام بخطوات ملموسة من أجل نزع شامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومن أجل السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا.

وقال آبي "إذا ما حُلت مسائل الخطف والبرامج النووية والصواريخ بمجملها، وإذا ما سلكت كوريا الشمالية الطريق الصحيحة، فسنضع نصب أعيننا هدف تطبيع العلاقات". وباشارته الى "عمليات الخطف"، يلمح الى الرعايا اليابانيين، ومنهم مراهقون خطفتهم كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات.

و المحادثات التي أجراها الاربعاء في طوكيو رئيس الوزراء الياباني مع الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، جزء من اللقاءات المنتظمة بين البلدان الثلاثة وهي الأولى منذ أكثر من سنتين.

وتعقد هذه اللقاءات فيما تسعى اليابان الى إيجاد دور لها في التحركات الدبلوماسية الحثيثة التي أسفرت منذ ستة أسابيع عن زيارتين الى الصين قام بهما الزعيم الكوري الشمالي وعن قمة نادرة بين الكوريتين، ويفترض ان تؤدي الى قمة تاريخية بين كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب الشهر المقبل.

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