واشنطن توقف عقوبات جديدة على بيونغ يانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قررت الولايات المتحدة تأجيل إطلاق دفعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، في إطار سلسلة من التحركات التي قام بها الطرفان بهدف إحياء قمة بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي، أن البيت الأبيض كان مستعدا لإعلان نظام العقوبات المتصاعد الثلاثاء، لكنه قرر تأجيل الإجراءات إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات مع كوريا الشمالية حول انعقاد القمة.

وأشار المسؤول الذي لم تحدد الصحيفة هويته إلى حدوث تقدم في جهود إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وفي السياق، قال الرئيس ترامب الثلاثاء، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لقد جمعنا فريقا عظيما من أجل محادثاتنا مع كوريا الشمالية.. الاجتماعات تجري حاليا بشأن القمة، وأكثر من ذلك. كيم يونج تشول، نائب رئيس كوريا الشمالية (نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم في كوريا الشمالية)، يتجه الآن إلى نيويورك. رد رائع على رسالتي، شكرا لك!".

وكانت وزارة الخزانة قد أعدت حزمة عقوبات تسهدف ما يقرب من 30 هدفا، تشمل كيانات روسية وصينية، وفقا لمسؤولين في الإدارة.

ومن المقرر أن تجري المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، الثلاثاء ويمكن أن تستمر بعد ذلك.

وكانت الولايات المتحدة أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستحول اهتمامها إلى تعزيز نظام العقوبات في حالة فشل محادثات القمة، لكن الزخم نحو عقد اجتماع بين ترامب وكيم تزايد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نفد الوقت للتحضير لعقد اجتماع كان من المقرر أصلا عقده في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة.

والتقى سفير الولايات المتحدة السابق في سيول، سونج كيم مع المسؤول الكوري الشمالي الكبير تشوي سون هوي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، الإثنين، لمناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة.

كما وصلت فرق منفصلة من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى سنغافورة، الإثنين، قبل الاجتماعات التحضيرية هناك هذا الأسبوع.

ويرأس الوفد على التوالي كل من جو هاين، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، وكيم تشانج سون، وهو مساعد مقرب من زعيم كوريا الشمالية، وفقا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

وجاء إعداد المجموعة الجديدة من العقوبات ردا على التصريحات العدوانية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، التي دفعت ترامب الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن إلغاء القمة المخطط لها بشكل مفاجئ.

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