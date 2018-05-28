ترامب يرى "إمكانات رائعة" في اقتصاد كوريا الشمالية

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان فريقه وصل إلى كوريا الشمالية للإعداد لاجتماعه المحتمل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب ”فريقنا الأمريكي وصل إلى كوريا الشمالية لعمل الترتيبات للقمة بيني وبين كيم جونج أون. أعتقد حقا أن كوريا الشمالية لديها إمكانات رائعة وستكون ذات يوم أمة اقتصادية ومالية عظيمة. كيم جونغ أون يتفق معي على ذلك. ستعقد (القمة)!“

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين دخلت كوريا الشمالية لإجراءِ محادثات بشأن الإعداد للقمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الترتيبات قوله، إن السفير الأمريكي السابق في كوريا الجنوبية استُدعي من منصبه الحالي في الفلبين للإشراف على الاستعدادات.

وكان ترامب قد أعلن إلغاء القمة، الخميس، في خطاب أرسله إلى كيم، قال فيه إنه "من غير الملائم، في هذا الوقت، عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة". وأصدر البيت الأبيض الرسالة بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أنها دمرت موقعها الوحيد المعروف للتجارب النووية.

لكن ترامب عاد وصرح الجمعة، أن القمة مع كيم ستُعقد على الأرجح في موعدها ومكانها المقرر في سنغافورة. وأضاف أن "محادثات بناءة للغاية" تجري حاليا مع بيونغ يانغ بشأن القمة، وأن كوريا الشمالية "ترغب بشدة" في المضي قدماً في عقد الاجتماع، وهي الرغبة ذاتها لدى الولايات المتحدة.

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