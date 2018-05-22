ترامب: قد تتأجل القمة مع كوريا الشمالية إذا لم تلتزم بالشروط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إن البيت الأبيض يواصل التجهيز للقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكنه ألمح أيضا لإلغائها أو تأجيلها في حال لم تلتزم بيونغ يانغ ببعض الشروط.

وكرر ترامب خلال مؤتمر صحفي قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، كرر تأكيده على أن تتخلى كوريا الشمالية عن السلاح النووي، كشرط للإجتماع المقرر الشهر المقبل في سنغافورة.

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