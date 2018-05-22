بنس: ترامب مستعد للانسحاب من قمة كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (وكالات)



قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للانسحاب من اجتماع القمة غير المسبوقة، التي ستعقد مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والمقررة الشهر المقبل، بعد أن شككت بيونغ يانغ في الاجتماع الأسبوع الماضي.

وأوضح بنس لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية، أنه يجب على كوريا الشمالية ألا تحاول السعي للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل وعود لا تنوي الوفاء بها.



وطبقا لمقتطفات بثتها القناة من مقابلة بنس: "سيكون خطأ فادحا أن يعتقد كيم جونغ أون أن بإمكانه خداع دونالد ترامب".

وعندما سئل بنس عما إذا كان ترامب لا يزال من الممكن أن ينسحب من اجتماع القمة المقرر عقده في 12 يونيو في سنغافورة، قال: "حسنا ما من شك في هذا".

كوريا الجنوبية "الوسيط"

وأجرى رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن والرئيس الأميركي محادثات، الأحد، لضمان بقاء القمة بين واشنطن وبيونغيانغ على المسار المخطط لها، بعد أن هددت كوريا الشمالية بالانسحاب منها.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن مون وترامب تحدثا هاتفيا لنحو 20 دقيقة، وتبادلا الآراء بشأن تصرفات كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

وأضاف مكتب الرئاسة: "سيعمل الزعيمان عن كثب وبحزم من أجل نجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، المقررة في 12 يونيو، بما يشمل قمة مقبلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

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