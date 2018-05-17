قادة أوروبا يجتمعون في صوفيا لبحث قرارات ترامب حول إيران

أخبار الآن | صوفيا - بلغاريا - (وكالات)



اتفقت دول الاتحاد الاوروبي ال 28 مساء الاربعاء في صوفيا على مقاربة موحدة للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب سحب بلاده منه، بحسب ما افاد مصدر اوروبي، واتفق قادة ورؤساء حكومات على الاستمرار في دعم الاتفاق طالما استمرت ايران في احترامه وبدء اعمالهم لحماية الشركات الاوروبية المتاثرة من القرار الامريكي، بحسب المصدر ذاته.

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في صوفيا لصياغة رد مشترك على الولايات المتحدة بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الملف النووي الإيراني والتجارة الدولية، كما سيبحثون المواجهات الدامية التي وقعت على حدود غزة حيث قتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ افتتاح السفارة الأمريكية في القدس الاثنين الماضي.



وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة دعوته لقادة الدول الـ28: «سنبحث التطورات الدولية الأخيرة وخصوصا بعد إعلان الرئيس ترمب حول إيران والتجارة، لكن أيضا الأحداث الأخيرة المأساوية في غزة». ويشكل «عشاء العمل» لقادة الدول الـ28 في صوفيا اليوم تمهيدا لقمة مرتقبة في اليوم التالي مع نظرائهم من دول البلقان الست (ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينغرو ومقدونيا وكوسوفو) لتعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحاول روسيا توسيع نفوذها إليها.

وأكد مصدر أوروبي «أنها المرة الأولى منذ 15 عاما التي يلتقي فيها الاتحاد الأوروبي شركاءه من المنطقة بهذه الصيغة»، موضحا أنه لن يتم بحث مسألة توسيع الاتحاد الخميس.، ومن المرتقب أن تطغى على هذا اللقاء النقاشات حول العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة. وستوجه الصحافة أسئلة للمشاركين في عشاء اليوم حول مناقشاتهم رغم أنه من غير المتوقع صدور أي قرار ملموس.

وسيسعى قادة الدول الـ28 بشكل خاص إلى إبداء وحدتهم في مواجهة التحديات الأميركية وخصوصا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال توسك: «أرغب في أن يؤكد نقاشنا مجددا ومن دون أي لبس أنه طالما أن إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا».

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