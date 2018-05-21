الخارجية الامريكية: لن نعترف بنتائج انتخابات فنزويلا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان للصحافيين "إن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في فنزويلا الأحد.

واضاف سوليفان ان الولايات المتحدة تدرس بقوة فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي مشيرا الى إنه سيتم مناقشة الرد على انتخابات فنزويلا خلال اجتماع مجموعة العشرين في بوينس ايرس اليوم الاثنين".

ويسعى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للفوز بفترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة ووصفها خصومة بأنها "تتويج" لدكتاتور. ومن المتوقع إعلان النتائج في وقت لاحق.

وقال سوليفان "نحتاج إلى التأكد من أننا نلتزم بأهدافنا وهي استهداف مسؤولي النظام الفاسدين وليس شعب فنزويلا، لا نريد تدمير الدولة بطريقة تجعل من الصعب إصلاحها بعد استعادة الديمقراطية".

ووصف العقوبات النفيطة بأنها "خطوة مهمة للغاية"، وقال "الأمر قيد المراجعة الدقيقة".

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