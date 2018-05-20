سحب فتيل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، تعليقَ الرسوم الجمركية على البضائع ِ الأمريكية والصينية، غداة إعلان توافق بين البلدين للحد من العجز التجاري الأمريكي، مما سحبَ فتيل حربٍ تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين العُظميين على إثرِ تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين.

وقال الوزير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لقد اتفقنا على إطار" بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله "بالتالي، في الوقت الراهن، اتفقنا على تعليق الرسوم، فيما نعمل على تطبيق هذا الإطار".

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي تأكيده أن "الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية، وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما".

وفي الوقت الذي لم يذكر الطرفان أرقاما، يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار بحلول العام 2020 لعجز الولايات المتحدة مع الصين، بعدما تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.

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