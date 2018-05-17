واشنطن تطلب شحن رؤوس نووية من "بيونغ يانغ"

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية ( وكالات)

طلبت الولايات المتحدة من كوريا الشمالية شحنا عبر البحار لعدد من الرؤوس الحربية النووية، وصاروخا باليستيا عابرا للقارات، وغيرها من المواد النووية في غضون ستة أشهر، بحسب ما نشرته صحيفة يابانية، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن واشنطن ربما ترفع بيونغيانغ من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا شحنت كوريا الشمالية تلك المواد النووية.

وأضاف أن واشنطن تنظر في منح ضمانات لنظام كيم في حالة موافقة بيونغيانغ على نزع السلاح النووي كاملا، خلال القمة المقررة بين زعيمي البلدين في ال12 يونيو، على أن يشمل البيان المشترك الصادر عنهما هذا الموقف.



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