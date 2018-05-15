مستشار ماكرون: العقوبات على إيران اختبار للسيادة الأوروبية

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

قال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أوروبية تقيم علاقات تجارية مع إيران ورسوم على صادرات الألومنيوم والصلب يمثل اختبارا للسيادة الأوروبية وسيتطلب ردا حاسما.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران في الوقت الذي أصر فيه باقي أطراف الاتفاق النووي مع إيران على موقفها بمواصلة الالتزام به.

وقال المستشار الرئاسي الفرنسي للصحفيين في إفادة "هذا اختبار مهم للسيادة".

وأضاف أن المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين يعملون على عدد من المسائل الفنية والقانونية بهدف الإبقاء على العلاقات التجارية والقنوات المالية مع إيران وحماية شركاتها من العقوبات.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاق جديد للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة لتجنب فرض الرسوم على صادرات الألومنيوم والصلب قال المستشار إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولا تمديد الإعفاءات من الرسوم لما بعد موعد نهائي ينقضي في الأول من يونيو حزيران المقبل قبل إجراء أي محادثات.



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