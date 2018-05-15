روسيا: مفاوضات لنووي إيران دون واشنطن

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )

قال نائب وزير الخارجية الروسي إنه من المستحيل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران دون أن تقدم طهران تنازلات.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء قوله : من الممكن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي دون مشاركة الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن قرار الولايات المتحدة بشأن إيران كان "متسرعا" في ظل المحادثات النووية بشأن شبه الجزيرة الكورية.



ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر الأسبوع الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران، وإعادة فرض عقوبات على طهران، مهددا بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تشارك في أنشطة هناك.

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