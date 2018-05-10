ترامب مهدداً إيران: إذا استأنفت نشاطاتها ستكتشف ردنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب من "عواقبَ وخيمة جدا" في حالِ إستأنفت إيران برنامجها النووي وذلك بعد يومٍ على إعلانِه الانسحاب َمن هذ الإتفاق.



ورداً على سؤالٍ بشأن ما ستقومُ به واشنطن في حالِ إستأنفت إيران مساعيها النووية، هدد ترامب بالقول "ستكتشفُ إيران ذلك" , مُضيفاً أنه ينصحُ بقوةٍ الإيرانيين بعدمِ إعادة العمل ببرنامجهمِ النووي.



و يطيح قرار ترامب بأكثر من عشر سنوات ونصف سنة من جهود دبلوماسية لبريطانيا والصين وفرنسا و المانيا و إيران و روسيا و الادارة الاميركية السابقة، أفضت إلى الاتفاق الذي يرفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

و حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من أن طهران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم "اللامحدود" لكنها ستمتنع عن القيام بذلك في الوقت الحاضر.

وتعهدت قوى عالمية اخرى الحفاظ على الاتفاق التاريخي الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي ويعرضها لعقوبات دولية , غير أن الانسحاب الأمريكي من الإتفاق يعرض للخطر إستثمارات خارجية بمليارات الدولارات في إيران وقد يفاقم التوتر في الشرق الأوسط.

وفي إعلانه عن إنسحاب الولايات المتحدة ندد ترامب بالاتفاق النووي ووصفه "بالمحرج والمعيب في الصميم" داعيا إلى "اتفاق جديد دائم".



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