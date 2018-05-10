ماتيس: إيران تدعم النظام السوري وميليشيات الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد وزيرُ الدفاع الاميركي جيمس ماتيس أن الولاياتِ المتحدة الامريكية ستواصلُ العملَ مع حلفائِها لمنعِ ايران من حيازةِ أسلحةٍ نووية و أنها ستواصلُ مع دولٍ أخرى للتصدي للنفوذِ المؤذي لايران في المنطقة.



وهاجم ماتيس أمام الكونغرس إيران بسبب أنشطتها المؤذية ومنها دعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد وميليشيات الحوثي في اليمن , مضيفاً أن العالم لم يشهد أي تراجع او خفض لأنشطة إيران المؤذية في أنحاء المنطقة.



و أضاف ما تيس "في نفس الوقت انسحبنا من خطة التحرك المشترك الشاملة (الاتفاق النووي الايراني) لاننا وجدناه غير مناسب على المدى البعيد".



ويؤكد الجنرال ماتيس أن عناصر من قوات المارينز قتلوا على يد مسلحين مدعومين من طهران في العراق.



و أشار ماتيس "إدارة الرئيس دونالد ترامب تبقى ملتزمة بإعطاء الأولوية لأمن ومصالح ورفاهية مواطنيها".



في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قال ماتيس إن الاتفاق الايراني "تشوبه عيوب" لكنه اضاف بأنه "عندما تعطي اميركا كلمتها، علينا أن نسعى لتحقيقها ونعمل مع حلفائنا".



إلا أن السناتور الديموقراطي ديك دوربن ذكر إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران "لم يكن خطأ فحسب بل هو عمل متهور" وتساءل ما اذا كانت اميركا قادرة على العمل بشكل مقنع مع حلفائها في المستقبل بشأن إيران".

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