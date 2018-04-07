المرصد السوري: مطالبات للمعارضة بدوما لتسليم سلاحها الثقيل

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الجانب الروسي المكلف بالتفاوض مع فصيلِ جيش الإسلام بهدفِ التوصلِ إلى اتفاقٍ بشانِ الوضعِ في مدينة دوما بغوطةِ دمشق الشرقية، رد على الطروحات التي قدمها الاخير بالتشديدِ على تسليمِ الفصيلِ لأسلحتهِ الثقيلة خلالَ ثلاثةِ ايامٍ مع ضمانةٍ روسية بعدمِ استخدامِ القصف الجوي وعودةِ قواتِ النظام إلى مواقعها التي كانت متموضعه فيها قبلَ العمليةِ العسكرية على دوما.



وذكر المرصد السوري في بيان صحفي إنه حصل على نسخة من ورقة ضمت الرد الروسي على طروحات قدمها "جيش الإسلام" وتضمنت ان يقوم الأخير بتسليم الأسلحة الثقيلة خلال ثلاثة ايام مع ضمانة روسية بعدم استخدام الطيران وعودة قوات النظام إلى مواقعها التي كانت متموضعه فيها قبل العملية العسكرية على دوما.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم تسليم الأسلحة الخفيفة وبنفس الوقت يقوم النظام السوري بسحب القوات خلال مدة أسبوع ومن سلم سلاحه يسوي وضعه ومن سوى وضعه يقدم طلبا للتطوع في الشرطة التي سيتم تشكيلها وروسيا هي الضامن، وتضمن الرد الروسي حسب المرصد أنه "بعد تسوية الاوضاع سيتم تشكيل كتيبة شرطة من مسلحي (جيش الاسلام) خلال اسبوعين وسيتم تسليح الكتيبة باسلحة روسية لقتال تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وتضمن كذلك ان تتسلم الشرطة العسكرية الروسية الحواجز اعتبارا من يوم السبت مع ضمان حرية الحركة في المدينة وبعد نزع السلاح من "جيش الاسلام" تقوم لجنة من محافظة ريف دمشق بحل جميع مشاكل المدينة.

ومن جانبه قال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري يفتوشينكو انه على الرغم من تصعيد الأوضاع تستمر العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية ويواصل المركز مفاوضاته مع قادة جماعة "جيش الإسلام" التي تسيطر على مدينة دوما.

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