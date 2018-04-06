روسيا تحذر بريطانيا من اللعب بالنار في قضية سكريبال

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (رويترز)

حذرت روسيا بريطانيا في اجتماع بمجلس الأمن الدولي من أنها تلعب بالنار بالقاء اللوم على موسكو في حادث تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته في مدينة سالزبيري جنوبي انجلترا، وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، إن روسيا لا تحمل براءة اختراع غاز الأعصاب على حد وصفه. من جانبها قالت المندوبة البريطانية ان روسيا رفضت العرض البريطاني لكي توضح موسكو للندن كيفية استخدام سم عصبي وصفته بأنه روسي الصنع في تسميم سكريبال وابنته خلال أربع وعشرين ساعة.

حذرت روسيا بريطانيا في اجتماع بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس من أنها "تلعب بالنار" بإلقاء اللوم على موسكو في واقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع المجلس الذي عقد بناء على طلبه "أبلغنا زملاءنا البريطانيين بأنكم (تلعبون بالنار وسوف تندمون)."

وأضاف نيبينزيا "روسيا لا تحمل براءة اختراع (غاز الأعصاب) نوفيتشوك على الرغم من الاسم الروسي الواضح“ مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بتطوير هذا الغاز، وأضاف نيبينزيا أن بريطانيا تخشى من مشاركة روسيا في التحقيق، وأضاف "لا أحد يمكن أن يؤكد من المسؤول عن الهجوم على سكريبال وابنته".

واتهم المتحدث البريطانيين بعرض "قصص ملفقة"، وقال إن من المرجح أن تكون بريطانيا قد مارست "ابتزازا مع الدول التي طردت دبلوماسيين روس، واعتبر أن لندن "سممت" علاقات موسكو مع دول أخرى، مشيرا إلى أن البريطانيين ضخموا البيانات التي حصلوا عليها، من جهتها، قالت المندوبة البريطانية: نحن نتعامل مع القضية وفقا للالتزامات والأعراف الدولية..

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