روسيا: خروج أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية

أخبار الآن | روسيا - (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن خروج أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية، منذ بدء عمل الممر الإنساني.

كما أعلـَن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، وبالتعاون مع سلطات النظام السوري ، يُجري عملية إنسانية غير مسبوقة من حيث الحجم في الغوطة الشرقية.

هذا وكان المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، قد صرح يوم أمس، أنه منذ بداية العملية الإنسانية خرج من مناطق عربين وجوبر وعين ترمة وزملكا 31 ألف و915 مسلحا مع أفراد عائلتهم.

وتابع البيان أن 144 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية.

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