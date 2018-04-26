ماكرون يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الايراني

أخبار الآن| واشنطن -الولايات المتحدة - (رويترز)

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنسحاب نظيره الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وذلك استنادا إلى التصريحات الصادرة عن ترامب.

لكن ماكرون أكد أنه لا يعلم ما القرار الذي سيتخذه ترامب في 12 مايو أيار.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "لا أعلم القرار الأميركي لكن التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترامب لا يقودني للاعتقاد أنه سيفعل كل شيء للبقاء في الاتفاق".

وكان الرئيس الفرنسي قد أكد خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء الكونغرس الأميركي، إنه من الضروري احتواء أنشطة إيران في كل من سوريا واليمن والعراق ولبنان، مشددا على أن طهران "لن تملك أبدا أسلحة نووية".

وأضاف أنه يجب احتواء النفوذ الإيراني وأنشطتها الباليستية، مؤكدا على أهمية ألا تقود سياسة إيران إلى حرب في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، قال ماكرون إن "الهدف واضح"، وهو يجب ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي "أبدا".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن الاتفاق النووي "لا يتعاطى مع كل الجوانب المهمة"، موضحا أنه لا يمكن التخلص من الاتفاق.

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي قد استقبلوا ماكرون بالتصفيق وقوفا لمدة 3 دقائق، قبل أن يبدأ بإلقاء الخطاب الذي تضمن إشادة بتاريخ الصداقة بين البلدين.

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