ترامب: زعيم كوريا الشمالية منفتح جدا وجدير بالاحترام للغاية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووصفه بأنه منفتح للغاية وجدير بالاحترام للغاية، مؤكداً أن بيونغ يانغ تحرص على عقد اجتماع في وقت قريب جداً.

وقال ترمب خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض انه سيعقد اجتماعاً مع كيم قريباً جدا..

وتم إبلاغنا مباشرة بأنهم يرغبون في عقد الاجتماع في وقت قريب جداً، نعتقد أن هذا شيء عظيم للعالم "، وأكد ترمب، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات لكوريا الشمالية، مشيراً إلى أن هدفه هو ضمان نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وردا على سؤال حول ما يعنيه نزع السلاح النووي، قال ترمب في مؤتمر صحافي: "هذا يعني أن يتخلصوا من أسلحتهم النووية. الأمر بسيط للغاية."



وأضاف: "سيكون من السهل عليّ التوصل إلى اتفاق بسيط وادعاء الفوز. لا أريد أن أفعل ذلك. أريدهم أن يتخلصوا من أسلحتهم النووية.. آمل أن نكون قادرين على التعامل بشكل واضح ومشرف مع كوريا الشمالية".

وقال ترمب مشيداً بزعيم كوريا الشمالية: "لقد كان حقاً منفتحاً للغاية. وأظن أنه جدير بالاحترام للغاية من خلال كل ما نراه".

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