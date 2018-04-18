مقتل راكبة إثر إنفجار محرك طائرة بوينغ لشركة "ساوث وست"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هبطت طائرة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية بشكل طارىء بعد انفجار محركها في مطار بمدينة فلادليفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل لقيت امرأة مصرعها بعدما تعرضت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة "ساوث وست"، الثلاثاء، بعيد إقلاعها من نيويورك لانفجار في أحد محركيها، مما أدى لتحطم إحدى نوافذها، بينما تمكنت الطائرة من أن تحط بسلام بعدما نفذت هبوطا اضطراريا.

وفقد أصيبت السيدة جنيفير ريرودان، وهي أم لطفلتين، بشظايا قاتلة وسحب جسدها جزئيا من النافذة جراء الانفجار، دون أن تنجح محاولات الركاب لإنقاذها.

ولدى تنفيذها هبوطا اضطراريا في مطار فيلادلفيا قرابة الساعة 11:20 (15:20 ت غ) بدت الطائرة، وهي من طراز 737-700 وقد فقدت أجزاء كبيرة من محركها الأيسر وهو من طراز "سي أف أم-56" وتنتجه شركتا "جنرال إلكتريك" و"سافران" سويا.

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إدارة الطيران الفيدرالي (أف إيه إيه) أوضحت أن الأضرار لم تقتصر على المحرك بل شملت بدن الطائرة وإحدى نوافذها.

من جهتها قالت "ساوث وست" التي تعتبر من أبرز شركات الطيران الأميركية إن الرحلة 1380 كانت تقل 144 راكبا وطاقما من خمسة أفراد.

وبحسب إفادات أدلى بها عدد من ركاب الطائرة فإن المحرك انفجر في الجو مما أدى لتحطم نافذة قريبة منه، وإصابة الراكبة بجروح قاتلة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد أدى الحادث إلى إصابة 7 أشخاص آخرين بجروح طفيفة.

وهي المرة الأولى منذ تسع سنوات التي يسقط فيها قتيل خلال رحلة جوية تجارية في الولايات المتحدة.

وفي فبراير 2009 تحطمت طائرة بومباردييه تابعة لشركة "كولغان إير" أثناء رحلة بين نيويورك ومدينة بافالو الصغيرة مما أدى لمقتل كل من كان على متنها، وعددهم 49 شخصا.

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