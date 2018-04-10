كيم جونغ أون يتحدث للمرة الأولى عن "حوار" مع ترامب

اخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ-أون تحدث للمرة الأولى رسميا عن "حوار" مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تتضح فيه أكثر فأكثر معالم قمة مرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة إن كيم قدم تقريرا إلى كبار مسؤولي الحزب الأوحد يتناول "الوضع في شبه الجزيرة الكورية" ويتطرق إلى "آفاق الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وهي المرة الأولى التي تلمح فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلى قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن الاثنين أن لقاءه التاريخي مع نظيره الكوري الشمالي سيتم "في أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو".

وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي موافقته على عقد قمة مع كيم، للبحث في نزع السلاح النووي. لكن بيونغ يانغ لم تتحدث علنا من قبل عن لقاء من هذا النوع.

وتحسنت العلاقات بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية التي شارك فيها الشمال. وبعد ذلك سجل الزعيم الكوري الشمالي بداياته على الساحة الدبلوماسية بزيارة قام بها إلى بكين وكانت أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه السلطة في نهاية 2011.

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