أمريكا تعلن استقالة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (وكالات)

قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي للرئيس استقال من منصبه.

بوسيرت اصبح بذلك أحدث المستقيلين في البيت الأبيض... ولم يورد البيان أسباب استقالته.

وذكر البيت الأبيض في بيان له بأن "الرئيس ممتن لالتزام توم بسلامة دولتنا العظيمة وأمنها،" وأضاف بأن "توم قاد جهود البيت الأبيض لحماية الوطن من التهديدات الإرهابية، وتقوية دفاعاتنا الإلكترونية والاستجابة لسلسلة من الكوارث الطبيعية غير المسبوقة، الرئيس ترامب يشكره على خدمته الوطنية ويحمل له أطيب الأمنيات."

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